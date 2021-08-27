Середня ціна гектара с/г землі виявилася нижче, ніж стверджували в Мінагрополітики

В UCAB відзначають, що за даними Мінагрополітики "... за перший місяць ринку землі середня ціна за гектар складає 40 000 грн виходячи з кількості угод і зазначених в них цін".

Різниця в оцінці середньої ціни гектара викликана тим, що Мінагрополітики у свої розрахунки включило операції з продажу ділянок до одного гектара за ціною 700 000 грн/га. Такі ділянки знаходяться недалеко від великих міст в Київській, Львівській і Одеській областях та використовуються для забудови, а не для сільського господарства.

"Тому щоб визначити об'єктивну ціну товарних с/г земель, ми брали для розрахунку ціну ріллі площею понад 1 га", – пояснює Елліна Юрченко, експертка із земельних питань UCAB.

Порівняно низьку середню ціну можна пояснити малою кількістю угод з продажу с/г земель, якістю проданих ділянок, наприклад з піщаними грунтами та на схилах, резюмують в UСAB.

За перший місяць роботи ринку українці продали 3277 земельних паїв.

30 липня 2021 року міністр аграрної політики й продовольства Роман Лещенко заявив, що за перший місяць функціонування ринку землі середня ціна за гектар землі сільгосппризначення становить 40 000 грн.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ