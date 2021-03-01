Середня зарплата українців за рік зросла на 15%

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2021 року склала 12 337 гривень. Це у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Як змінилась зарплата: у порівнянні з січнем минулого року (10 727 гривень) це на 15,0% більше; порівняно із груднем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати становив 87,0% (14 179 гривень). Зменшення нарахувань у січні до попереднього місяця відбувається щороку і зумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо; темп зміни середньої номінальної заробітної плати порівняно із січнем 2020 року становив 115,0%.

Інфографіка: Держстат

Найбільша середня номінальна зарплата за січень 2021 року була у сфері фінансової та страхової діяльності - в середньому 24 095 грн (на 20,0% більше, ніж за січень 2020 року). На другому місці за цим показником - галузь інформації та телекомунікацій (21 941 грн, на 22,3% більше), на третьому - професійна, наукова та технічна діяльність (16 602 грн, на 12,1% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за січень 2021 року були у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (6 647 грн, на 10,1% менше, ніж за січень 2020 року), будівництві (9 238 грн, на 0,8% більше), сільському, лісовому та рибному господарстві (9 565 грн, на 12,0% більше).

Довідка Finance.ua:

В Україні після завершення локдауну дистанційних вакансій стало менше. Навчений торішніми карантинними заходами ринок праці вже швидко реагує на зміни і так само швидко адаптується до них.

За рік доходи українців збільшилися на 10,1%, з огляду на те, що середня заробітна плата в 2,8 разів перевищує мінімальну. Що стосується світового рейтингу, то Україна займає 127 місце за рівнем середньої зарплати.

За матеріалами Finance.UA