Середня зарплата в Україні в червні становила 14,3 тис. грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2021 року проти червня 2020 року зросла на 12,9%, у порівнянні з травнем поточного року - на 5,8%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в червні проти травня 2021 року збільшилася на 6%, а в річному вимірі виросла на 23,6%, становлячи 14, 313 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6000 грн).

Статвідомство уточнює, що в травні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн,в січні - 12 337 грн.

Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано в Києві - 20 455 грн, найнижчий в Кіровоградській області - 11 497 грн.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у червні поточного року до червня-2020 спостерігалося в Чернівецькій і Тернопільській (на 27,7%), Херсонській (на 26,3%), Волинській, Львівській та Чернігівській (на 26, 1%), Рівненській (на 26%) областях, а також в Києві (на 24,8%).