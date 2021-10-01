Середня зарплата впала нижче 14 000 грн в серпні - Держстат

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в серпні склала 13 997 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Про це повідомляє Державна служба статистики.

Реальна середня зарплата скоротилася на 2,2% в серпні 2021 року в порівнянні і липнем. У річному обчисленні реальна зарплата зросла на 10,9% в порівнянні з серпнем 2020 року.

У порівнянні з липнем розмір середньої номінальної заробітної плати знизився на 2,4%, а в порівнянні з серпнем 2020 року - збільшився на 22,3%.

Найвищий рівень зарплат зафіксований у Києві - 20 358 грн (+ 21,2% за рік), найнижчий - в Чернівецькій області - 10 811 грн (+ 20,2%).

По галузях найвищі зарплати в серпні отримували в сфері інформації та телекомунікації (24 813 грн; + 25,1%) і фінансової й страхової діяльності (23 537 грн; + 19,53%). Найнижчі зарплати - у сфері організації харчування та тимчасового розміщення (9788 грн; + 57,3%).

За 2020 рік реальна зарплата в Україні зросла на 10,1%. За перші три місяці 2021-го реальна зарплата зросла на 9,5%. У травні річне зростання склало 28,1%, до 13 499 грн. У червні - 5,8%. У липні - 10,2%. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.