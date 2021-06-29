Середня зарплата за рік збільшилася на 28% - Держстат

Середня номінальна зарплата українців за травень 2021 року була на 28,1% більшою за ту, яку вони отримали за травень 2020 року, і становила 13 499 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у травні 2021 року становила 13 499 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). У порівнянні з квітнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,3%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2020 року) збільшився на 28,1%.

Найбільша середня номінальна зарплата за травень 2021 року була у галузі інформації та телекомунікацій - в середньому 25 265 грн (на 37,8% більше, ніж за травень 2020 року). На другому місці за цим показником - сфера фінансової та страхової діяльності (21 965 грн, на 16,6% більше); на третьому - державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування (17 931 грн, на 20,7% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за травень 2021 року були у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (8 875 грн, на 130,5% більше, ніж за травень 2020 року); адміністративного та допоміжного обслуговування (10 726 грн, на 17,7% більше); у будівництві (10 920 грн, на 24,9% більше).

За даними Держстату, середня номінальна зарплата за травень 2020 року становила по Україні 10 542 грн, що на 3,0% більше, ніж за травень 2019 року.