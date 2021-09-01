Середню зарплату рахуватимуть по-новому - Кабмін змінив формулу

Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (СЗП). Завдяки цьому працівникам, яким із 12 грудня 2020 року обчислювали СЗП без урахування премій та виплат, зроблять перерахунок.

Відповідну постанову "Деякі питання обчислення середньої заробітної плати" уряд ухвалив на засіданні 1 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначено у пояснювальній записці до постанови, метою є спрощення практичного застосування норм стосовно обчислення СЗП, а також упорядкування механізму врахування премій та виплат за підсумками роботи за певний період.

Тепер при обчисленні середньої заробітної плати премії, в тому числі за місяць, та інші стимулюючі виплати за підсумками роботи за певний період будуть враховуватися у заробіток "періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця їх нарахування".

Крім того, буде проведено перерахунок середньої заробітної плати тим працівникам, котрим із 12 грудня 2020 року згідно з постановою від 9 грудня 2020 року No1213 СЗП визначали без урахування премій та виплат за підсумками роботи за певний період.

У Кабміні очікують, що спрощення порядку обчислення середньої заробітної плати буде позитивно сприйнято роботодавцями, водночас наймані працівники отримають збільшений розмір середньої заробітної плати завдяки врахуванню премій та виплат за підсумками роботи за певний період.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата в Україні в червні 2021 року становила 14 313 грн. У порівнянні з червнем минулого року вона зросла на 23,6%, реальна заробітна плата зросла на 12,9%. За матеріалами Укрінформ.