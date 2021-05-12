Серія обшуків у столиці триває: тепер - "Київавтодор"

Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки у корпорації "Київавтодор".

Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт із ремонту доріг у Києві на суму понад 18 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор " на загальну суму понад 1, 9 млрд грн., здійснювала роботи по ремонту дорожнього покриття столиці.

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт.

Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних в протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп'ютерна техніка та печатки підприємств.

12 травня за адресою комунальної корпорації "Київавтодор" проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Корпорація входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12 травня стало відомо, що Київська прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків.

Крім цього обшуки проводяться в офісах комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах За матеріалами Українська правда.