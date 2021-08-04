Що обговорює Україна з МВФ

За інформацією РБК-Україна, українська влада веде переговори з МВФ про продовження програми Stand-By на пів року. Про нову програму мова поки не йде.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять".

Як наголошується в матеріалі, програма, що діє на 5 млрд доларів, укладена в червні 2020 року, розрахована на 18 місяців і завершується в грудні 2021 року.

При цьому другий транш за програмою на 700 млн доларів може бути виділений тільки після фінального голосування за держбюджет 2022 року.

Після другого траншу із загальної суми залишиться не вибрано ще близько 2,3 млрд доларів, які і будуть розбиті до червня 2022 року.

За інформацією РБК-Україна, питання нової програми з МВФ поки не обговорюється.

Меморандум між владою України й МВФ був підписаний у 2020 році. Текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18 - ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.