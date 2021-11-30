Що подорожчає з 1 грудня в Україні

На українців з 1 грудня чекають нові тарифи на комуналку, подорожчання певних продуктів та зростання податків для ФОПів.

Подорожчання продуктів

Виконавчий директор "Економічної дискусійного клубу" Олег Пендзин розповів журналісту УНН, що дорожчати будуть найбільш дешеві продукти, тому що вони наразі мають підвищений попит серед українців.

"З 1 грудня ми отримаємо плюс 500 грн до мінімальної заробітної плати. Роботодавець не з власної кишені буде підвищувати. Тому все це ляже в ціну товару. З одного боку, ми будемо мати підвищення попиту, а з іншого - збільшення видатків на виробництво. Тому грудень буде місяцем росту цін. Перед святами у нас, як правило, з'являється ажіотажний попит, особливо на продовольчу групу", - зазначив Пендзин.

За його словами, до кінця цього року овочі борщового набору подорожчають на 20-30%. Також найближчим часом на 7-8% подорожчає олія.

Тарифи на компослуги

"Нафтогаз України" раніше попереджав про можливу зміну тарифу на газ для побутових споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН), які не встигнуть до 1 грудня 2021 року укласти договір із постачальником газу.

"Наголошуємо, що ГК "Нафтогаз України" не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 року No 1102. Усього в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній. Порівняти їхні ціни та тарифні пропозиції можна на онлайн- ресурсах "ГазПравда" або "Газотека", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, 30 листопада 2021 року спливає пільговий період для бюджетних установ, закладів охорони здоров'я державної власності та закладів охорони здоров'я комунальної власності, які отримують газ за ціною 16,8 грн за куб. м з ПДВ, від постачальника "останньої надії" (ПОН). Їм пропонують укласти договори постачання природного газу зі строком поставки до 31 грудня 2021 року та, окремо, на весь 2022 рік за ціною - 13 659,63 грн за 1000 куб. м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу).

Згідно з Меморандумом у цьому осінньо-зимовому періоді передбачено ціну на газ для виробників тепла (ТКЕ) для населення - 7 420 грн за тис куб. м з ПДВ (згідно з трирічним договором постачання природного газу, запропонованим Нафтогазом у межах Обсягу I "Фіксований"). Для бюджетних установ та релігійних організацій зафіксована ціна 16,4 грн за куб. м з ПДВ.

Ціна на електроенергію залишиться фіксованою:

· для домогосподарств, що споживають менш як 250 кВт/год , буде знижено до 1,44 грн/кВт (зараз 1,68 грн)

· для тих, хто споживає понад 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться без змін - 1,68 грн за кВт/год.

Податки для ФОП

З 1 грудня 2021 року зростуть податки для ФОП.

Стане вищим Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а Єдиний податок зросте з 1 січня 2022 року. Пов'язано це зі зростанням прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб він зросте до 2481 грн на місяць, до 30 листопада він складатиме - 2379 гривень. Мінімальна зарплата зросте до 6 500 грн на місяць. ФОПи 1,2 та 3 груп з 1 грудня платитимуть ЄСВ у розмірі 1430 гривень на місяць.

Підприємці першої групи з 1 січня 2022 року сплачуватимуть Єдиний податок у розмірі 248,10 грн на місяць. Для підприємців другої групи Єдиний податок буде у розмірі 1300,0 грн на місяць, а для третьої групи ставка Єдиного податку дорівнюватиме 5% від доходу, або 3% доходу та ПДВ. За матеріалами УНН.