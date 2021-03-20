Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и акции АО "Мотор Сич"

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич", - сообщает пресс-центр СБУ.

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Напомним, что сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям.

Первый - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второй - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинского "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Отмечается, что АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.