Шмигаль доручив Мінінфраструктури прискорити процес створення національної авіакомпанії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури прискорити процес створення української національної авіаційної компанії.

"Глава уряду зазначив, що створення власної національної авіакомпанії сприятиме виконанню відразу двох завдань: розвитку авіабудування та здешевленню квитків на внутрішні рейси... Новий глава Міністерства інфраструктури отримав завдання прискорити процес переговорів і роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Глава уряду зазначив, що внутрішній авіаперевізник матиме купувати українські літаки, але тривають переговори і про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема, такі переговори відбуваються з трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі.

"Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти і розвитку авіабудування в Україні. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки у наших заводів. Зокрема, досягнуто домовленості та підписано контракти на постачання трьох літаків серії АН для Збройних сил, а також двох літаків АН для Міністерства внутрішніх справ", - зазначив Шмигаль.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.