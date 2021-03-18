Шмигаль доручив надати відповідь на звернення ТСК Ради щодо роботи "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністрам розглянути звернення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається питанням перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця", і надати відповідну інформацію.

"Міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр юстиції Денис Малюська мають в одноденний термін розглянути звернення, проаналізувати роботу АТ "Укрзалізниця", починаючи з 2015 року. Зокрема, діяльність наглядової ради та правління державного підприємства до 2017-2021 років", - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Зазначається, що після оброблення звернення міністри мають надати аналітичну інформацію для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За матеріалами Інтерфакс-Україна