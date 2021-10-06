Шмигаль доручив Нафтогазу та Укргазвидобуванню збільшити видобуток власного газу

Уряд доручив керівництву НАК Нафтогаз України та Укргазвидобуванню збільшити видобуток власного блакитного палива в країні.

Відповідну заяву під час засідання зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, для цих цілей є всі інструменти, в тому числі ділянки для видобутку газу. Також підписано угоди про розподіл продукції.

- Збільшення такого видобутку - питання національної безпеки, - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль також повідомив, що вже накопичено близько 19 мільярдів кубометрів блакитного палива, та цього буде цілком достатньо на зиму.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця було підписано угоду, згідно з якою з 1 жовтня річні тарифи на газ не зміняться. Один кубометр коштуватиме в межах 7,8-14,9 гривень.

Більш того, Нафтогаз ввів тариф Комфортний сезон, згідно з яким споживачі отримають знижку 1%, якщо оплачуватимуть рахунки до 15 числа.

Проте, для громадян, які відмовилися від річного газового продукту, ціни будуть вищими. За матеріалами ICTV Факти.