Шмигаль доручив знизити ціни на газ для населення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати держрегулювання ціни на газ для населення на час карантину по 6,99 грн за куб. м. Рішення було прийнято під час засідання Кабміну в середу, 13 січня.

"Сьогодні ситуація з карантином, з пандемією COVID-19 ускладнює можливість українців отримувати додаткові доходи, і компенсувати зростаючі ціни на біржах на газ. У зв'язку з цим... пропонується впровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень, чи закінчення опалювального сезону. Пропонована ціна - 6,99 грн за куб. м ", - сказав він в ході засідання.

Раніше пресслужба президента Зеленського повідомила, що президент збирав енергетичну нараду за участю Кабміну, представників НКРЕКП, глави "Нафтогазу" з метою знизити ціни на газ для українців. В результаті, прийнято рішення знизити ціну більш ніж на 30%. За матеріалами ZN.ua