Шмигаль: хочемо ввести обов'язкові накопичувальні пенсії вже 2021 року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Верховна Рада в найкоротші терміни ухвалить законодавство для запуску другого рівня пенсійної системи - обов'язкових накопичувальних пенсій - вже 2021 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Україна потребує накопичувальної пенсійної системи, я вважаю це одним із злочинів проти суспільства, проти держави, за тридцять років незалежності не створити накопичувальну систему", - заявив прем'єр.

Він повідомив, що Міністерство соцполітики розробило стратегію впровадження накопичувальної пенсійної системи - всі нюанси вже узгоджені та підтримані профільним комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

За словами прем'єра, розвитку накопичувальної пенсійної системи заважає відсутність працюючого фондового ринку. Шмигаль уточнив, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, USAID, ЄБРР та Американська торгова палата готові підписати спільний меморандум, спрямований на вирішення цієї проблеми.

"Ми хочемо, щоб нормальний фондовий ринок запрацював через рік. Але там безліч законодавчої роботи. З урахуванням всіх бюрократичних нюансів весь процес може зайняти три роки", - зазначив прем'єр-міністр.

Раніше глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявляла, що накопичувальних пенсій не буде щонайменше до 2022 року.

Глава комітету Ради з питань соцполітики Галина Третьякова (Слуга народу) пропонує накопичувати майбутні пенсійні виплати не тільки на рахунках недержавних пенсійних фондів, а й розміщувати кошти на пенсійних депозитах і на рахунках страхових компаній.

Фінансування накопичувальних пенсій відбуватиметься за рахунок єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. Від кожного з податків (22 і 18% відповідно) у накопичувальну систему буде перераховуватися по 2%. Нардеп Галина Третькова зазначила, що це було одне з компромісних рішень, досягнутих разом з Міністерством соціальної політики з метою уникнути підвищення навантаження на бізнес. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.