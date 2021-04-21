Шмигаль назвав умови, за яких підприємці отримають "карантинну" допомогу

Одноразову матеріальну допомогу від держави отримають підприємці, які сплатили єдиний соціалньий внесок принаймні за шість місяців 2020 року.

Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"Заповнити заявку можна через портал чи застосунок "Дія", система автоматично визначає, чи надається така допомога і чи підпадаєте ви під вид відповідної виплати. Одна з головних умов для отримання - якщо ви найманий працівник, то ваша організація має нарахувати за вас ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу. Якщо ви ФОП, то мали оплатити ЄСВ щонайменше за шість місяців 2020 року", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що допомогу отримать ті громадяни, які працюють легально та платять податки.

Також Шмигаль додав, що підприємці та наймані працівники в тих регіонах, які перебували в "червоній" зоні, але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно зможуть податися на програму державної допомоги. Тобто, бізнес в Івано-Франківській чи Закарпатській області також може залишити заявки для отримання виплат.

За повідомленням Шмигаля у Телеграмі, 206 тис. осіб, станом на ранок 21 квітня, подали заявки на отримання 8 тис. грн допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 березня ухвалила президентський закон про фінансову допомогу ФОПам під час карантину. Документ, зокрема, передбачає, що застрахований ФОП чи працівник, який у нього працює, має право на отримання допомоги з держбюджету на підставі самостійного звернення у розмірі 8 тис. грн. Окрім цього, підприємці та працівники можуть потенційно розраховувати на допомогу від місцевої влади у розмірі, який буде визначено органами місцевого самоврядування.

6 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн. підприємцям, які зупинити свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах.

Також повідомлялося, що на виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 млрд гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян.