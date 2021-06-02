Шмигаль обговорив із делегацією конгресу США співпрацю у сфері безпеки та енергетики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив співпрацю у сфері безпеки та енергетики з делегацією конгресу США, яка прибула до України з візитом.

"Питання безпеки та співпраці в енергетичній галузі обговорили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та конгресова делегація США в особі сенаторів Джин Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі. Денис Шмигаль подякував сенаторам за важливий візит до України та за особистий внесок у підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності", - повідомляє прес-служба українського уряду.

Сторони обговорили питання зміцнення співпраці у сфері безпеки на тлі ескалації ситуації з боку РФ біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

Шмигаль також заявив, що санкції проти "Північного потоку-2" є поки що єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії та подальшого просування Росії до кордонів ЄС. Крім того, прем'єр відзначив важливість розвитку в межах українсько-американського партнерства військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні, щоб мати можливість ефективно протидіяти загрозам.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в енергетичній галузі. Зокрема, Шмигаль запросив американських партнерів долучатися до проектів із розвідки та подальшої розробки газових родовищ в Україні. За матеріалами Інтерфакс-Україна.