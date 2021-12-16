Шмигаль прогнозує, що локдаунів в Україні більше не буде, але масковий режим залишиться

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що локдаунів в Україні більше не буде, оскільки проти коронавірусу вакциновано 40% дорослого населення і вакцинальна кампанія триває.

Про це він заявив 16 грудня на гала-івенті НВ "Україна та світ попереду 2022".

За його словами, в Україні вже сім тижнів поспіль щотижня вакцинують понад 1 млн людей.

"Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення - це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде. Тому що ми надаємо таку можливість - ми кажемо, якщо колектив на 100% вакцинований, якщо люди, клієнти (якщо це бізнес безпосередньо пов'язаний з обслуговуванням людей) вакциновані, то обмежень фактично не існує", - заявив прем'єр-міністр.

Водночас масковий режим, за словами Шмигаля, триватиме ще довго.

"Я це казав і минулого року, що не менше двох років, а можливо, і більше, тому що є обмеження, пов'язані з мутацією вірусу, з тим, що вакцина захищає не на 100%", - заявив глава уряду. За матеріалами Гордон.