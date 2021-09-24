Шмигаль розповів про п'яти кроковий план уряду щодо тарифної політики

За ініціативи президента України уряд розробив чіткий план, який складається з п'яти кроків. Тарифи на газ і тепло не мають зрости протягом всього опалювального сезону

Їх під час години запитань до уряду назвав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Українська енергетика".

Перше - тарифи на газ для населення є незмінними.

"У травні ми запустили річний продукт для людей, ціна протягом 12 місяців становить менш як 8 грн. Незалежно від коливать на біржах, ціна лишається незмінною увесь опалювальний сезон, до кінця квітня 2022 року. Водночас у Європі на біржах ціна перевищує 25 грн за кубометр", - сказав Шмигаль.

Друге - тарифи на тепло і гарячу воду незмінні.

"Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили усі умови, аби підвищення тарифів не було, будемо на цьому наполягати. Державна компанія пропонує трирічний контракт по 7,42 за кубометр для цього опалювального сезону. Ця ціна так само не залежить від ситуації на біржах і не буде змінюватися. У місцевих керівників немає об'єктивних підстав збільшувати тарифи на тепло і гарячу воду у порівнянні з минулим опалювальним сезоном. 70% виробників тепла уклали контракти з "Нафтогазом". Зі свого боку уряд працює над компенсацією різниці у тарифах за попередній період, а також реструктуризації заборгованості, яка існує на цих підприємствах. Понад 30 млрд грн буде перераховано теплокомуненерго, щоб цю різницю компенсувати", - прокоментував прем'єр-міністр.

Третє - уряд знизив тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств з 1 жовтня 2021 року.

"Тариф становитиме 1,44 грн для тих, хто споживає менш як 250 кВт-год. на місяць. Для тих, хто споживає більше, тариф залишиться без змін. Тариф на електроопалення також не зросте", - нагадав Шмигаль.

Четверте - уряд разом з народними депутатами запропонував додатково виділити 12 млрд грн на програму субсидій.

"Субсидії отримають усі, хто їх дійсно потребують. Близько трьох млн домогосподарств їх отримають в опалювальному сезоні. До початку опалювального сезону нам абсолютно вистачає коштів на усі виплати. Жодної заборгованості немає. Усі, хто потребують субсидій, їх отримають. Ми нормативно не визначаємо, скільки родин це має бути. Стратегія - надати субсидії усім, хто їх реально потребує", - зазначив голова уряду.

П'яте - забезпечити готовність України до опалювального сезону.

"Технічна готовність регіонів становить уже понад 90%. Запаси газу у підземних сховищах перевищили 18,5 млрд кубометрів. Для порівняння, у 2018 році запаси на середину жовтня становили 17,1 млрд кубометрів. У 2017 - 16,8 млрд кубометрів. У нас планомірно збільшуються запаси. Так само як і минулого року, ми спокійно пройдемо цей період. Уся країна буде з теплом", - додав Шмигаль.