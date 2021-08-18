Шмигаль: Уряд збільшує підтримку українського експорту

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 серпня вирішив збільшити статутний капітал Експортно-кредитного агентства на 1,8 млн грн. Про це повідомили на сайті Кабміну.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль, уряд хоче посилити підтримку вітчизняних підприємств, які опановують іноземні ринки, а тому розширює відповідну програму.

"За другий квартал ВВП України виріс на 5,4%. Важливу роль у відновленні економіки зіграло зростання українського експорту, який за пів року виріс на 31%, або на 7 млрд доларів. Збільшення статутного капіталу Експортно- кредитного агентства на 1,8 млрд грн дозволить розширити присутність українських товарів на закордонних ринках", - заявив Шмигаль.

Статутний капітал ЕКА збільшать завдяки емісії 1,8 млн додаткових акцій чинної номінальної вартості зі збереженням у власності держави 100% таких акцій, наголосили на сайті Кабміну.

"Це рішення є ключовим у процесі докапіталізації статутного капіталу ЕКА до 2 млрд гривень, який плануємо завершити у вересні цього року", - повідомив заступник міністра економіки України Михайло Лев.

Планують, що капітал у 2 млрд гривень дасть змогу агентству ефективніше виконувати завдання, визначені Законом України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".

26 травня Шмигаль говорив, що експорт української продукції за перші чотири місяці 2021 року зріс майже на 20%.

5 червня прем'єр-міністр повідомив про збільшення експорту за п'ять місяців "на більш ніж 25%, або майже на $5 млрд", і оцінив те, що відбувається як "експортний бум". Шмигаль вважає, що зростанню експорту допомогли сприятлива зовнішня кон'юнктура та розширення географії через підтримку українського бізнесу.

У січні - травні 2021 року українські експортери дістали доступ до дев'яти нових ринків збуту, повідомляли у Мінекономіки. За матеріалами Гордон.