Шмигаль відповів Кличку на загрозу віялових відключень

На сьогодні підстав для віялових відключень електроенергії немає.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо", - повідомив Шмигаль.

Відповідаючи на запитання про заяву мера Києва Віталія Кличка про нібито загрозу віялових відключень у Києві, Шмигаль зазначив: "Запитайте мера Кличка, звідки він бере цю дезінформацію, і чому він переконаний, що в нього почнуться якісь віялові відключення".

Він також закликав політиків "не виносити подібні маніпуляції у суспільство". "Це дестабілізує ситуацію, це на сьогоднішній день абсолютно не має під собою жодних підстав", - наголосив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив рішення про заборону відключення чи не включення тепла та газу для населення та для комунальних, бюджетних та державних підприємств.

За матеріалами ZN.UA