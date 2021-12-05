Шмигаль заявив, що пенсії в Україні підвищували вже 10 разів на рік

У грудні пенсії українців зростуть на 200 грн, повідомив 5 грудня у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 6000 грн до 6500 грн. У зв'язку з цим також збільшилися пенсії. Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги. Це вже 10-те підвищення пенсій за рік", - написав він.

Прем'єр-міністр наголосив, що "уряд надалі працює, щоб покращити забезпечення українських пенсіонерів".

"На 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років", - заявив Шмигаль.

За останніми даними Пенсійного фонду, усього в Україні 10,9 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії - 3916 грн.

За прогнозами уряду, за 15 років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працевлаштованого населення, і держава не зможе платити їм пенсії.

У березні міністерка соціальної політики Марина Лазебна говорила, що її відомство працює над збільшенням середніх пенсій в Україні в півтора - три рази. "Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадок", - сказала міністерка.

Згідно з опитуванням, проведеним у жовтні - листопаді Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group, 38% українців найактуальнішою проблемою в країні вважають низький рівень зарплат і пенсій. За матерыалами Гордон.