Штраф "Новій пошті" у 325 млн грн скасують

Міністерство економіки засуджує застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних штрафних санкцій у розмірі 325 млн грн, оскільки це порушує вимоги чинного законодавства, а саме принцип пропорційності порушення та покарання.

Мініекономіки засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб'єктивним та вважає його неприпустимим.

"Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню", - наголошує Мінекономіки.

Згідно зі статтею 12 закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення та покарання.

У березні 2021 року працівники Держпродспоживслужби прийшли з перевіркою до харківського відділення "Нової пошти" через скаргу клієнта про пошкодження посилки на 500 грн.

Перевірка відбулася з порушенням чинного законодавства. Зокрема за законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Також була порушена процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі - це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було.

Керівник відділення своєю чергою запропонував перевіряючим звернутися до керівництва "Нової пошти", але цього зроблено не було. Натомість перевіряючі розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки.

При цьому й сам акт про штраф теж був складений із порушеннями, зокрема не зазначено, у чому саме "Нова пошта" перешкоджала перевіряючому органу та не вказана дата правопорушення.

За результатами перевірок, проведених на підставі скарги споживача щодо пошкодження посилки у Харкові, а також звернення іншого клієнта щодо ймовірного обрахування у відділенні "Нової пошти" у Чугуєві головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області винесено постанови про стягнення штрафу на ТОВ "Нова пошта" на 151 млн грн, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції компанії за лютий 2021 року, та 174 млн грн, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції за березень 2021 року.

Пункт 8 частини 1 статті 23 закону "Про захист прав споживачів" передбачає за створення перешкод службовим особам Держпродспоживслужби у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування штраф у розмірі від 1% до 10% вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, суми накладених на ТОВ "Нова пошта" штрафів є максимальними, відзначає Мінекономіки.

З метою усунення суб'єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки вже розробило проєкт закону, який передбачає встановлення фіксованої суми таких штрафів.

"Нова пошта" вже подала до суду на Держпродспоживслужбу в Харківській області через неправомірний штраф, який у компанії вважають необґрунтовано великим.

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька запевнила, що накладений на "Нову пошту" багатомільйонний штраф буде скасований. За матеріалами finclub.net