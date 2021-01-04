Січневий локдаун в Україні порушує права споживачів

Частина обмежень є прямим обмеженням прав споживачів та потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Про це повідомляє Американська торговельна палата, передає "Еспресо.Захід".

У палаті повідомляють, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, з 8 січня 2021 року до 25 січня 2021 року на всій території України заборонили торгівлю будь-якими товарами, крім їжі, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.

"Американська торговельна палата звертає увагу на те, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть в супермаркетах заборонять продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання. Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням Уряду, супермаркети будуть вимушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі. На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах", - йдеться у повідомленні.

Торговельна палата зазначає, що неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України з проханням переглянути текст відповідного рішення - постанови No1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2", щоб запобігти негативним наслідкам, як для суб'єктів господарювання, так і для споживачів.

У зверненні пропонували редакцію від бізнес-спільноти. Йшлося про те, щоб дозволити роботу суб'єктів господарювання, які продають товари на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі їжею, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв'язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів.

Проте, станом на сьогодні, питання все ще залишається нерозв'язаним. "Торговельні заклади є цілісною торговельною одиницею, до того ж єдиною, що здатна задовольнити базові потреби населення в умовах карантину. Обмеження їх асортименту є нелогічним, оскільки споживач, перебуваючи у торговельному закладі, має рівний доступ до всіх товарів. Як наслідок, варто очікувати додаткових збитків для бізнесу та держави, а також значного невдоволення споживачів", - зазначають у палаті.