Справа "Укрнафти": Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському у позові на 6 млрд доларів

Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення на користь України у справі в понад 6 мільярдів доларів, яку ініціювали український олігарх Ігор Коломойський, олігарх Геннадій Боголюбов та народний депутат від фракції "За майбутнє" Ігор Палиця. Про це написав у Facebook заступник міністра юстиції - Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.

"Кілька хвилин тому Арбітражний Трибунал у справі Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v. Ukraine (SCC Case No. V 2015/092) (справа Укрнафти) одноголосно відхилив вимоги позивачів у повному обсязі на підставі відсутності в нього юрисдикції розглядати цю справу", - написав Ліщина.

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив,що Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України понад 6 мільярдів доларів США.

"Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив", - додав він.

За його словами, ще у 2015 році три кіпрських офшорних компанії ("Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" та "Bordo Management Limited"), (кінцевими бенефіціарами яких є: Коломойський, Боголюбов, Палиця), звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу з позовом до держави Україна.

"Усі три позивачі є акціонерами ПАТ "Укранфта" та володіють 40,1009% акцій вказаної компанії", - написав Малюська.

Він зазначив, що офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує усі витрати держави на освіту та науку у 2021 році або ж становить приблизно половину витрат держави на виплату пенсій.

Так, підставами своїх вимог позивачі вказували: "неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав ПАТ "Укрнафта", для потреб населення за заниженою ціною (в т.ч. внаслідок рішень НКРЕ/НКРЕКП) або безоплатно взагалі, як стверджують Позивачі; * невиконання ПАТ "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України" рішень українських судів, які набули чинності, про повернення частини відібраного газу ПАТ "Укрнафта"; * різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу; * прийняття Верховною Радою України Закону України від 19.03.2015 No 272- VIII "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах).

Міністерство юстиції України заявило про судове зобов'язання НАБУ порушити справу проти посадових осіб Кабінету міністрів, пов'язавши це зі справою проти акціонерів ПАТ "Укрнафта" на суму 5,5 млрд доларів США, де інтереси України захищають представники Мін'юсту та юридичні радники Latham&Watkins та HoganLovells.

Додамо, міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" - кіпрські компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management - у 2015 році подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна. Позов, зокрема, пов'язаний з умовами відбору газу. За матеріалами УНН.