США планують призначити спецпосланника щодо "Північного потоку - 2"

Білий дім веде переговори про призначення спеціального посланника, який очолить переговори щодо припинення будівництва газопроводу "Північний потік - 2 ", адміністрація президента США Джо Байдена має намір заблокувати майже на 96% готовий проєкт. Про це 7 квітня пише Politico з посиланням на колишніх і чинних американських чиновників.

За інформацією видання, наприкінці березня пропозицію стати спецпосланцем дістав Амос Гогштайн, екскоординатор і спецпосланець із питань міжнародної енергетики в адміністрації 44-го президента США Барака Обами.

Гогштайн, який у жовтні 2020 року вийшов із наглядової ради "Нафтогазу України", від коментарів відмовився, зазначає Politico.

За даними видання, у Білому домі вирішили, що питання "Північного потоку - 2" потребує пильнішої уваги з огляду на те, що будівництво газопроводу наближається до завершення. Роль посланника на початковому етапі буде зосереджена на веденні "делікатних" переговорів про те, як перешкодити будівництву газопроводу, не відштовхнувши водночас головного союзника США - Німеччину.

Незалежним членом наглядової ради "Нафтогазу України" Гогштайн став у листопаді 2017 року. За часів президентства Обами він був одним із консультантів тодішнього віцепрезидента Байдена з питань України. За матеріалами Гордон.