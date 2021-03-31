США звинуватили Інтерпайп Пінчука в демпінгу. Готують підвищення імпортних мит

Комісія з міжнародної торгівлі США введе антидемпінгові мита на імпорт трубної продукції Інтерпайпу Віктора Пінчука. Відповідне рішення опубліковано на сайті комісії.

Комісія пояснює своє рішення нанесенням шкоди американським національним виробникам через демпінг Інтерпайпу під час постачання продукції у США.

За даними комісії, Інтерпайп продавав труби в США за ціною на 42,2% нижче економічно справедливого рівня. Компанія поставила на американський ринок близько 40 000 тонн трубної продукції на суму $40 млн у 2019 році.

Антидемпінгове розслідування проти Інтерпайпу ініціювала техаська компанія Vallourec Star. Розслідування проводилося за період з 1 липня 2019 до 30 червня 2020 року включно.

Остаточне рішення про ставку мита і терміни її дії буде офіційно оголошено 9 серпня 2021 року.

Крім Інтерпайпу імпортні мита будуть переглянуті відносно компаній із Росії (Волзький трубний завод, звинувачується в демпінгу на 209%) і Південної Кореї (Iljin Steel Corp, 4,5%).

16 липня 2019 року Міністерство торгівлі США скасувало підписану в липні 2014 року і пролонговану з групою Інтерпайп угоду про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок цієї продукції.

7 серпня 2020 Комісія з міжнародної торгівлі США почала розслідувати поставки в країну трубної продукції з Росії, Чехії, Кореї та України. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ