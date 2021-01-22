Стало відомо, скільки заробітчани переказали в Україну грошей

Радник прем'єр-міністра Кирило Криволап розповів, що обсяг переказів в Україну від заробітчан за підсумками 2019 року збільшився на 7% або і становить мільярд доларів.

Україна у 2019 році залучила 5,8 мільярда доларів інвестицій. Ця сума втричі менша, ніж переказали у країну заробітчани. Радник прем'єр-міністра Кирило Криволап у п'ятницю, 22 січня, під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 повідомив, що прямі іноземні інвестиції були майже утричі нижчими за приватні грошові перекази. За його словами, обсяг переказів в Україну від заробітчан за підсумками 2019 року зріс на 7% або на 1 млрд доларів. Криволап також повідомив, що Україна залучила інвестицій утричі менше за Польщу, повідомляє Обозреватель.

ASPI news писало, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба серед пріоритетів зовнішньої економіки України на наступні 10 років назвав підтримку українського бізнесу, який виробляє продукт і прагне його експортувати; гарантування безпеки країни, що важливо для залучення іноземних інвестицій; побудова синергії із закордонними українцями для розвитку української економіки. Раніше повідомлялося, що співробітники Федеральної поліції Німеччини провели масштабну спецоперацію. Рейд був спрямований на виявлення фактів нелегального працевлаштування у сфері догляду в домогосподарствах. За матеріалами ASPInews.