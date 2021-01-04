Станом на 31 грудня було виплачено грошову допомогу 456 тисячам підприємців і найманих співробітників - Шмигаль

Станом на 31 грудня 2020 року уряд отримав 480 тис. заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

"Можу сказати, що майже всі виплати вже здійснено. Так, за 456 тисячами заяв було перераховано кошти обсягом 3,64 млрд грн. Наразі кошти не перераховано переважно тим отримувачам, які подались на одержання допомоги в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - розповів Шмигаль, повідомляє пресслужба президента.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що певна кількість компаній боїться податкових перевірок після отримання матеріальної допомоги.

Зеленський, своєю чергою, запропонував використовувати ситуацію, що склалася, для поліпшення відносин між бізнесом і державою.

"Пропоную керівництву Міністерства фінансів та Державної податкової служби подумати над тим, як зробити підхід до компаній, які зареєструвалися на отримання допомоги, максимально публічним та лояльним. Вони мають знати, що держава підтримує прозорий бізнес", - сказав він.

За листопад-грудень виплачено допомогу на загальну суму 443,864 млн грн для 90 475 сімей фізичних осіб-підприємців, які мають дітей до 10 років. За матеріалами Інтерфакс-Україна.