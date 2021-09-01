Стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування

Сьогодні, 1 вересня 2021 року, стартує одноразове (спеціальне) добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022 року.

"Більшість громадян сьогодні готові пройти процедуру одноразового добровільного декларування, щоб інтегруватися у сучасну систему відносин між бізнесом, суспільством та державою. Підтримка суспільством податкової амністії - запорука успіху цього заходу, який має стати фундаментом побудови нової ефективної податкової політики держави", - сказав в.о. Голови Державної податкової служби України Євген Олейніков.

Громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно пройти одноразове (спеціальне) декларування, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Податкова амністія розповсюджується, зокрема, на такі активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та закордоном.

Ця можливість надана нормами Закону України від 15.07.2021 No 1539-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.

Детальніше з порядком одноразового (спеціального) добровільного декларування можна ознайомитися тут.

За матеріалами Пресслужба Державної податкової служби України