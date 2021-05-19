Субсидії перепризначать автоматично для 2,5 млн українців, решта подаватимуть декларацію

Кабінет міністрів під час засідання 19 травня вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Будуть подавати декларації приблизно 460 тисяч.

Про зміст постанови розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна під час засідання уряду, яке транслювалося у Youtube.

"Цим рішенням ми пропонуємо зробити автоматичне перепризначення субсидій тим домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається. Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам буде здійснено в автоматичному режимі органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації", - сказала вона.

За її словами, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували субсидію в сезоні 2020-2021 років, "буде проводитися без звернення громадян".

Водночас Лазебна повідомила, що автоматично не будуть перепризначатися субсидій у разі, якщо : домогосподарства отримували субсидії у безготівковій формі; субсидія призначена за фактичним місцем проживання; субсидія була призначена без урахування осіб з числа зареєстрованих, які не проживають за місцем реєстрації.

"Тобто цим людям потрібно подати заяви про призначення субсидій", - сказала вона.

Лазебна заявила, що у результаті понад 2,5 млн домогосподарств субсидія на наступний період буде призначатися автоматично, без особистого звернення. "І тільки для 15% домогосподарств необхідно буде подати документи для її отримання", - додала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Постановою уряду від 14 квітня також було передбачено, що до початку нового опалювального сезону усі отримувачі субсидій повинні були подати нові заяви та декларації.

За матеріалами РБК-Україна