Субсидії платитимуть за новими нормативами: оприлюднена постанова

Кабінет міністрів України скасував норму, яку ввели у 2020 році, щодо збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив буде діяти лише у разі запровадження в регіоні "червоного" рівня карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову уряду від 11 серпня 2021 року No 842, оприлюднену на Урядовому порталі.

Так, Кабмін постановою від 11 серпня 2021 року вніс зміни до низки своїх актів, які стосуються пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги.

Зміна правил надання субсидії

З 1 жовтня на період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій робитимуть з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату ЖКП.

У положенні про порядок призначення житлових субсидій закріпили, що житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом 6 місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Також постановою доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги для отримання ними пільг на оплату житлово- комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Окрім того, вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно у готівковій формі.

У квітні минулого року Кабмін спростив процедуру надання житлових субсидій.

При цьому нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.

Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).

Додамо, лише трьом категоріям отримувачів субсидії не перепризначать автоматично. За матеріалами УНН.