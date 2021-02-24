Суд наклав арешт на нафтопровід "Прикарпатзахідтранс", який пов'язують із Медведчуком

Вищий антикорупційний суд України 23 лютого наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначають, що арешт накладено на підставі доказів, зібраних СБУ, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Офісом генпрокурора. Правоохоронці в межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об'єкта транспортної інфраструктури спільно розслідують, як сталося, що нафтопровід вибув із державної власності.

Майно (зокрема будівлі, споруди, інші об'єкти, що розташовуються в Україні та забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) передадуть від комерційної структури Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі СБУ й НАБУ займаються переданням нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для його збереження.

Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "Прикарпатзахідтранс" на підставі свідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого, за оцінкою правоохоронців, становить понад 200 млн грн. Досудове розслідування триває. за матеріалами "Гордон".