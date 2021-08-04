Суд повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат

Господарський суд Запорізької області 4 серпня 2021 повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат, який у 2013 році приватизувала компанія "Толексіс Трейдинг Лімітед" з групи компаній DF Group олігарха Дмитра Фірташа.

"Сьогодні суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП і своїм рішенням повернув "Запорізький титано-магнієвий комбінат "у власність держави", - повідомили в прес-службі САП.

Відзначимо, аналогічне рішення Запорізькій суд вже виносив в липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Кіпр), направив справу на новий розгляд.

Нагадаємо, ТОВ "ЗТМК" було створено в 2013 році. Попри на те, що частка держави в ньому становить 51% (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії і перед кредиторами, пов'язаними з DF Group.

Надалі ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було направлено тільки 20 млн гривень.

23 вересня 2016 року детективи НАБУ затримали директора ЗТМК в рамках розслідування кримінальної виробництва про розтрату 492 млн гривень.

За матеріалами Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ZN.ua