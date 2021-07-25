У неділю, 25 липня, набув чинності закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" за гарантією в електронному вигляді". Таким чином, тепер українці можуть отримати гарантію на придбаний товар в Інтернеті.

Про це повідомляє газета "Голос України".

На прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника та оформлення гарантійних зобов'язань в електронному вигляді здійснюються продавцем під час продажу таких товарів.

На вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари (паспорт або будь-який інший документ, що додається до товару) в паперовому вигляді.

Також введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу - здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів.

Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт No5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії".