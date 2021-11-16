Тільки 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень доходу на місяць

У першому півріччі 2021 року загальні доходи 31,1% українців перевищували 7 тисяч гривень на місяць. Решта отримували менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, доходи серед громадян розподілялися наступним чином:

до 3000 гривень - 8,3%

3000-4000 гривень - 14,0%

4000-5000 гривень - 18,0%

5000-6000 гривень - 16,0

6000-7000 гривень - 12,6%

7000-8000 гривень-9,7%

8000-9000 гривень-6,2%

9000-10000 гривень-5,2%

10000-11000 гривень-3,0%

11000-12000 гривень - 2,0%

понад 12000 гривень - 5,0%.

При цьому доходи 60,7% українців нижче середнього по країні.

За даними Держстату, дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу.