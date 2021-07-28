Тимошенко пропонує винести на засідання РНБО і питання вартості газу

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала ухвалити на засіданні РНБО рішення про направлення на потреби людей українського газу та зниження втричі його вартості. Про це вона написала на своїй Фейсбук-сторінці.

"Добре, звісно, що у владі є особистості, здатні прислухатися до конструктивної критики та слідувати порадам. Погано, що влада спочатку створює проблему, а після того, як її тицьнуть носом, береться героїчно боротися зі своїми ж прорахунками", - зауважила Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" порадила владі дослухатися до думки людей, щоб ухвалювати правильні рішення.

"Тоді й українцям житиметься краще, і РНБО займатиметься властивими їй функціями, а не працюватиме "пожежною командою", руками якої намагаються рятувати країну від непрофесійності виконавчої влади", - переконана Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, тариф на електроенергію в Україні не буде підвищуватися з 1 серпня - держава має намір продовжити утримувати його на рівні 1,68 грн за КВт на годину. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Це питання вирішили винести на засідання РНБО. За матеріалами LB.ua