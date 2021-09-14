Тіньова економіка в Україні сягає 40%, треба зменшувати податки, - економіст

Найбільш прийнятний шлях зниження рівня тіньової економіки - зменшення податків, щоб бізнес був зацікавлений працювати легально, а не підвищення їх, як пропонує влада законопроєктом No5600.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Андрія Блінова.

"В Україні рівень тіньової економіки навіть за офіційними даними біля 30%, а ми бачимо, що є оцінки ближчі до 40%. Це говорить про те, що відповідно виходити з такою часткою тіньової економіки можна з відносно невеликим оподаткуванням. Але при цьому забезпечення оподаткування широкої бази", - зазначив Блінов.

За його словами, в нинішній ситуації влада має визнати, що податки в країні сплачують не всі, та запропонувати механізм збільшення частки тих, хто вийде "з тіні", зокрема, через зниження податків. Це своєю чергою дозволить збільшити надходження до бюджету та спрямувати їх на розвиток держави та забезпечення соціальних гарантій.

"Збільшення податкової бази при в цілому зниженні податків особливо на фонд оплати праці. Тобто це означає, що ті люди, які хочуть мати певні соціальні гарантії та інші права від української держави вони, власне, впродовж свого життя сплачують податки, їх досить помірну частину і в цілому це дійсно дозволяє за рахунок цієї бази, за рахунок натовпу чи великої кількості платників податків вирішувати гострі соціальні, включаючи демографічні питання", - пояснив Блінов.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що якщо законопроект про податкові зміни No5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростання цін та зубожіння українців.

Водночас економіст Борис Кушнірук зазначив, що податкові ініціативи уряду спрямовані на збільшення податкового тиску на промисловість і призведуть до її знищення.

Нагадаємо, 1 липня Верховна рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт No5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей. За матеріалами РБК-Україна.