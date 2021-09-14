Транш від МВФ у $750 мільйонів очікується в грудні, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду почне працювати 18 вересня, а транш в 750 млн доларів очікується в грудні.

Про це він повідомив в ході пресконференції, передають Українські Новини.

"18 числа буде місія МВФ. Швидше за все вона буде онлайн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що ця місія буде завершальною для виділення чергового траншу.

"Ми виконали всі умови ... Ми очікуємо позитивного завершення цієї місії", - додав прем'єр-міністр.

При цьому він уточнив, що в кінці листопада - на початку грудня можливий транш МВФ в 750 млн доларів.

23 серпня Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд доларів в результаті розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) в рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, яка постраждала в результаті пандемії коронавірусу. Кошти надійшли на рахунок України.

У період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у виконанні заходів і реформ, які є частиною підтриманої угодою stand by програми дій влади.

Після цього постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що необхідний більший прогрес в реформах на користь завершення першого перегляду програми співпраці з Україною.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 5 ключових пунктів для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом: завершення опалювального сезону з фіксованою ціною на газ, узгодження макропоказників 2022-2023 років і три ключових питання - судова реформа (закон про Вищу раду правосуддя), закон про посилення кримінальної відповідальності за несумлінне декларування і законопроєкт про Національне антикорупційне бюро.

Також для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро Україна повинна була отримати позитивний сигнал від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 14 вересня.