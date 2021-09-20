Транзит газу через Україну можна зберегти, якщо спільно з ЄС і США протистояти монополії "Газпрому" - Зеркаль

Президент Росії Володимир Путін може ухвалити рішення повністю припинити транзит газу через Україну у зв'язку з добудовою газопроводу "Північний потік - 2". Про це у своїй колонці, опублікованій 18 вересня у "Європейській правді", заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

За її словами, Україні в цій ситуації доведеться переналаштовувати газотранспортну систему й об'єднати зусилля з Європейським союзом і США, щоб протистояти монополії російського "Газпрому".

"Є такий термін - "умова необхідна, але недостатня". Так от, газ у сховищах у відповідній кількості - це саме така умова. А умовою, достатньою для убезпечення України, є включення нашої країни в одну європейську "групу ризику" з Німеччиною, Словаччиною і Польщею", - зазначила вона.

Зеркаль пояснила, що "групи ризику" - механізм, розроблений у Європі для запобігання кризовим ситуаціям із наявністю газу. Якщо Україну включать у нього, шантаж Кремлем України означатиме одночасно і шантаж Німеччини.

"Угода між Вашингтоном і Берліном, яку в Україні багато хто назвав "зрадою", насправді дає важелі впливу Америці. Цієї зими ми зможемо побачити її ефективність. Друге - проведені реформи. Ми боремося, тому що український ринок газу відповідає європейським правилам, ми провели успішний анбандлінг і тепер із європейцями на одній стороні фронту", - підкреслила вона.

Зеркаль 16 вересня заявила, що на "Газпром" буде поширюватися регулювання, яке діє у Європейському союзі.

"Воно передбачає, що труба не може бути в тих самих руках, що і видобуток газу. Тобто "Газпром" має позбутися свого монопольного становища. І це основна вимога європейського законодавства", - розповіла радниця міністра.