Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинився в неділю, 3 жовтня. 1 жовтня транзит газу до Угорщини впав у чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оператора ГТС Угорщини.

Згідно з інформацією на сайті оператора, прокачування газу через пункт "Берегове" на кордоні України з Угорщиною в цей день не припинялася і склала 4,823 мільйона кубометрів.

Водночас ще 30 Вересня вона була в 3,8 раза більше - 18,528 мільйона кубометрів.

У суботу, 2 жовтня, транзит знизився ще більше - у 2 рази в порівнянні з п'ятницею, до 2,31 мільйона кубометрів.

За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину точці "Берегове" відсутній.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України. Угода передбачає постачання 3,5 млрд кубометрів газу через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Контракт діятиме 15 років.

1 жовтня Росія почала постачання газу в Угорщину в обхід України.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що російський "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, але все одно зобов'язаний платити.