Трускавець і Моршин подали документи для отримання статусу курортів державного значення. Це допоможе містам захищати свої природні ресурси і дасть можливість залучати кошти держави чи інвестора. Про це інформує пресслужба ЛОДА

Трускавецька міська рада два роки готувала десяток томів із науковими обґрунтуваннями, картосхемами та іншими документами, які вимагає закон. Післа погоджень у ЛОДА їх розглядатимуть у Києві. Остаточне рішення щодо статусу міст прийматиме Верховна Рада.

"Важливо, що Трускавець зробив вагомий крок до процедурного закріплення статусу курорту державного значення, адже це один із найдавніших бальнеологічних курортів Європи. У чому переваги такого статусу? Це збереження унікальних природних ресурсів, якими відоме місто, можливість залучення коштів державного бюджету на потреби курорту, а також ми прогнозуємо підвищення інвестиційної привабливості Трускавця", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Він також додав, що в Україні є 7 курортів державного значення, але курорти Львівщини такого статусу що не отримували.

Після погодження центральними органами виконавчої влади Уряд скеровує законопроект щодо оголошення природної території міста Трускавця курортом державного значення до Верховної Ради України, а парламент ухвалює остаточне рішення.

Раніше документацію на присвоєння статусу курорту державного значення вже подав Моршин. Вона проходить погодження у центральних органах виконавчої влади.