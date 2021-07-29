Туреччина надасть Україні 6 тисяч додаткових дозволів на вантажні автоперевезення

Туреччина надасть Україні 6 тис. додаткових дозволів на вантажні автоперевезення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

Зазначається, що Україна отримала додаткові дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень таких видів: 3 000 - для порожнього в'їзду автомобілів; 1 000 - для перевезення до/з третіх країн; 2 000 - для двосторонніх перевезень.

"Вже до кінця поточного тижня дозволи передадуть до Посольства України у Турецькій Республіці, а вже у серпні дозволи будуть в Україні для оформлення українським перевізникам. Також зараз активно працюємо над тим, щоб збільшити кількість міжнародних додаткових дозволів за ключовими напрямами", - сказав міністр інфраструктри Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури додають, що, за інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті, станом на липень українські перевізники повністю вичерпали квоту дозволів для порожнього в'їзду та перевезення до/з третіх країн.

"Після проведення перемовин були досягнуті домовленості про надання дозволів тих категорій, в яких найбільше зацікавлені українські перевізники", - зауважують у міністерстві.

Міністерство інфраструктури України планує скасувати плату за бронювання дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення.

У 2020 році уряд запровадив експериментальний проєкт із замовлення бланків дозволів на поїздку по територіях іноземних держав під час перевезень вантажів автомобільним транспортом через Транспортний портал електронних послуг. Цей портал запрацював в Україні з 27 грудня 2019 року.