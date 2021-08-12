Турецька Baykar хоче інвестувати у виробництво БПЛА в Україні

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розробляє інвестиційний проєкт із будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії. Про це повідомила заступниця генерального директора з інвестицій Наталія Озден, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, проєктом передбачено 100% інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), створення виробничих потужностей і складання БПЛА, а також цехів техобслуговування й ремонту із супровідними сервісами.

Вона також повідомила, що Baykar виступає за створення механізму, дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України, співпрацю в сфері оборонних технологій (НДДКР, підтримка стартапів, локалізація виробництв). За матеріалами LIGAБізнесІнформ

Окрім того, турецька компанія ініціює створення індустріального парку та технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.

"Інвестори хочуть прийти в Україну, і є закони – про підтримку проєктів зі значними інвестиціями, про індустріальні парки. Але вони ще не працюють, ми очікуємо механізми їх реалізації, і якщо ці проєкти порівнювати, то ми бачимо, що закон про індустріальні парки надає набагато більше переваг, ніж закон про інвестпроєкти ", – сказала заступниця гендиректора Baykar.

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