Турецька Baykar хоче інвестувати у виробництво БПЛА в Україні
Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розробляє інвестиційний проєкт із будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії. Про це повідомила заступниця генерального директора з інвестицій Наталія Озден, пише "Інтерфакс-Україна".
За її словами, проєктом передбачено 100% інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), створення виробничих потужностей і складання БПЛА, а також цехів техобслуговування й ремонту із супровідними сервісами.
Вона також повідомила, що Baykar виступає за створення механізму, дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України, співпрацю в сфері оборонних технологій (НДДКР, підтримка стартапів, локалізація виробництв). За матеріалами LIGAБізнесІнформ
Окрім того, турецька компанія ініціює створення індустріального парку та технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.
"Інвестори хочуть прийти в Україну, і є закони – про підтримку проєктів зі значними інвестиціями, про індустріальні парки. Але вони ще не працюють, ми очікуємо механізми їх реалізації, і якщо ці проєкти порівнювати, то ми бачимо, що закон про індустріальні парки надає набагато більше переваг, ніж закон про інвестпроєкти ", – сказала заступниця гендиректора Baykar.
Читайте також
Новий безпілотник від Bayraktar з українськими двигунами встановив рекорд із висоти
- У липні 2020 року посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере повідомив, що Україна і Туреччина обговорюють спільне розроблення та виробництво Bayraktar. У жовтні 2020 року голова Мінстратегпрому Олег Уруський повідомив, що Туреччина готова самостійно побудувати в Україні завод із виробництва БПЛА Bayraktar. Тоді проводився пошук виробничого майданчика. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в створенні спільного з Туреччиною підприємства.