У Державній зерновій корпорації виявили розтрату майна у розмірі $57 млн

Слідчі провели 62 обшуки у Києві, на територіі Волинськоі, Дніпропетровськоі, Киівськоі, Рівненськоі та Одеськоі областеи. (Фото Нацполіції)

Зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України" встановили слідчі Нацполіції.

Сума збитків колосальна і становить понад 57 мільйонів доларів США!

Як повідомляє Україна молода, про це інформує Нацполіція у четвер.

Зазначається, що слідчі Нацполіції в ході досудового розслідування встановили: службові особи акціонерного товариства, вступивши в злочинну змову з іншими особами, вчинили розтрату маина корпораціі шляхом проведення експортних операціи зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю та без здіиснення попередньоі оплати.

Окрімтого, вони уклали договори страхування, у яких штучно завищили страховии тариф від загальноі страховоі суми, чим спричинили тяжкі наслідки.

Неправомірну діяльність службових осіб АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі - АТ "ДПЗКУ") викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління НПУ.

Зазначається, що протягом січня-травня 2021 року між АТ "ДПЗКУ" укладено зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 мільйон доларів. А станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаніи перед державною компанією складає понад 57 мільйонів доларів.

"Також встановлені факти зловживання під час укладення договорів про страхування майна. Посадовці корпорації у змові зі службовими особами комерціиних суб'єктів господарювання укладали договори страхування, у яких штучно завищили страховии тариф від загальноі страховоі суми, чим спричинили тяжкі наслідки для державної компанії.

За цими фактами слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу Украіни", - додали в Нацполіції.

Зокрема між АТ "ДПЗКУ" та трьома страховими компаніями був укладений договір добровільного страхування маина на загальну суму 2,559 мільярда гривень і сплачено страхову премію в розмірі 99,042 мільйона гривень. Страховии тариф за вказаним договором становив 3,87% від вартості маина корпораціі, що в 3-5 разів перевищує ринковии.

Також повідомляється, що 10 та 11 серпня провели 62 обшуки у Києві, на територіі Волинськоі, Дніпропетровськоі, Киівськоі, Рівненськоі та Одеськоі областеи.

Слідчі дії відбувалися за місцями роботи і проживання фігурантів, у транспортних засобах та в офісних приміщеннях.

"За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарськоідіяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, а також понад 200 тисяч доларів", - прозвітували в Нацполції.

"У вказаних кримінальних провадженнях заплановано проведення ряду слідчих дій та експертиз. За їх результатами буде вирішуватися питання щодо оголошення підозр особам, причетним до розкрадання державних коштів", - резюмували у відомстві.

Зауважимо, що за перший квартал 2021 року Державна продовольчо-зернова корпорація України, яка знаходиться в управлінні Мінекономіки, отримала чисті збитки на суму 148,8 млн грн.