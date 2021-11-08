У Федерації профспілок відреагували на відсторонення невакцинованих від роботи

Відсьогодні невакцинованих співробітників деяких сфер в Україні почнуть відстороняти від роботи без збереження заробітної плати. У Федерації профспілок України розповіли, наскільки подібні обмеження можна порівняти з нормами законодавства.

Голова ФПУ Григорій Осовий в ефірі телеканалу "Україна 24" пояснив, що зобов'язання співробітника вакцинуватися суперечить КЗпП лише в частині термінів.

"Про зміну істотних умов праці працівників потрібно попереджати відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю не пізніше ніж за два місяці до введення таких змін. І тому введення обов'язку працівника провести вакцинацію або не допуск до роботи входить в протиріччя зі статтею Кодексу про працю", - зазначив Осовий.

Протиставленням подібному порушенню він назвав закон "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення". Стаття 5 цього документа також має вимоги до суспільних правил.

"Якщо настає ковід, настає пандемія, то вводяться особливі режими, вводяться правила поведінки громадян в таких надзвичайних умовах. Такі умови не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тому зрозуміло, що влада намагається максимально стимулювати населення до проведення вакцинації", - говорить експерт.

Осовий також повідомив про п'ятикратне збільшення з початку року числа померлих від коронавірусу.

"На жаль, іншого способу ні ВООЗ, ні наше МОЗ не знайшли для того, щоб протидіяти таким масовим захворюванням населення. Ми бачимо наслідки цієї хвороби. Я можу сказати, що за 9 місяців Цього року кількість людей, які загинули в результаті COVID-19 на виробництві, хто працював, збільшилася в 5 разів. Що найприкріше, серед них значна частина - медичні працівники, які щодня виконують свої професійні обов'язки і наражають себе на таку небезпеку", - резюмував він.

З понеділка, 8 листопада, в Україні будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати чиновників і працівників освітніх установ, які відмовляються вакцинуватися. У цей день набирає чинності наказ МОЗ Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.

Обмеження також стосуватимуться тих співробітників, які працюють у віддаленому режимі. За матеріалами УНІАН.