У Фонді держмайна назвали чергові об'єкти великої приватизації

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), Президент Готель, порт Усть- Дунайськ, ДП "Електронмаш" планується приватизувати до кінця 2021 року, повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Інтерфакс- Україна.

Аукціон із продажу ОГХК призначено на 29 жовтня. ОГХК виставлявся на аукціон 31 серпня, на участь у ньому було три претенденти, проте ФДМ не допустив двох із них, у зв'язку з чим скасував продаж. Стартова ціна на повторному аукціоні залишилася незмінною - 3,7 млрд грн.

Також він повідомив, що 12 листопада буде приватизація заводу Електронмаш.

Він нагадав, що згідно із затвердженим планом бюджетних надходжень, дохід від приватизації у 2021 році планується на рівні 12 млрд грн. У вересні 2020 року Фонд держмайна сформував список об'єктів для приватизації на 2021 рік, серед яких був і завод Більшовик. 27 жовтня на аукціоні із продажу заводу перемогла компанія Дженерал комерс. Вона купила завод за 1,429 млрд грн. Василь Хмельницький розповів, що збудують на місці заводу. За матеріалами LIGA.Бізнес