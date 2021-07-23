У "Газпромі" допускають збільшення транзиту газу через Україну після 2024 року

У російському "Газпромі" допускають можливість збільшення обсягу транзиту газу через територію України після закінчення терміну контракту на прокачку газу в 2024 році. Про це заявив голова ПАТ "Газпром" Олексій Міллер, якого цитує ТАСС, передає УНН.

Міллер заявив, що участь німецьких партнерів у переговорному процесі повністю обгрунтована, з огляду на зазначені плани ЄС з декарбонізації економіки.

"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - сказав він.

За словами голови "Газпрому", для компанії проект "Північний потік-2" є економічним. Він сказав також, що його маршрут коротший - "майже на 2 тис. км менше до території Німеччини, ніж через газотранспортну систему України".

21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в Європу, без введення подальших санкцій США.

США та Німеччина оприлюднили спільну угоду щодо завершення будівництва "Північного потоку-2", де обіцяють підтримку суверенітету та незалежності України. Там, зокрема, вказано, що США та Німеччина сходяться на думці, що в інтересах України та Європи продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року. Відповідно до цієї точки зору, Німеччина зобов'язується використати всі доступні засоби впливу, щоб забезпечити продовження угоди про транзит газу з Росією до десяти років, і призначити для цього спеціального посланника. Переговори повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Після цього у спільній заяві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау наголосили, що відмова від спроб зупинити запуск газопроводу "Північний потік-2" створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи. За матеріалами УНН.