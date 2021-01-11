У грудні українці купили рекордний обсяг валюти

Населення України в грудні 2020 року збільшило купівлю валюти на 18,3% у порівнянні з листопадом - до рекордних $1,71 млрд. Про це свідчать дані Національного банку України.

У грудні, як і в листопаді, українці купили більше валюти, ніж продали. Сальдо було позитивним - чиста покупка склала $85 млн.

За даними НБУ, за весь 2020 рік населення купило $14,85 млрд, продало - $15,95 млрд. Чистий продаж склав $1,09 млрд.

Останній тиждень 2020 року закінчився зміцненням гривні: якщо перед Різдвом долар подорожчав до 28,43 грн/$, то з 28 по 30 грудня курс повернувся у 28,2-28,3 грн/$ - як і прогнозували в середині місяця банкіри, опитані LIGA.net.