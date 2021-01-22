У Кабміні обіцяють активізацію "великої приватизації"

В Україні у 2021 році стартує велика приватизація. Уряд спільно з Фондом державного майна визначив об'єкти для продажу.

Як заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання з публічного обговорення проєкту "Національна економічна стратегія України до 2030 року", занедбані державні об'єкти у руках інвесторів отримають шанс на розвиток. Це дозволить створити нові робочі місця й принесе надходження до бюджету у вигляді податків.

Глава уряду стверджує, що цьогоріч у планах - приватизація трьох обленерго, п'ятьох ТЕЦ, заводу "Більшовик", Одеського припортового заводу, Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.

Минулого року на процес підготовки до збуту об'єктів великої приватизації був призупинений через карантин. Раніше планували провести п'ять-шість подібних аукціонів.

Раніше ми повідомляли, що мала приватизація вже принесла Україні 3 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними Фонду держмайна, приватизація державних спиртових активів збагатила державний бюджет країни на 1,2 мільярда гривень. За матеріалами Перший Діловий.